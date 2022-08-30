'2022 YKS Ek Yerleştirme kontenjanları hakkında öneriler'

Son iki yıldan beri üniversitelerin ön lisans programlarına öğrencilerin yerleşme oranlarının arttığı gözlemlenmektedir. ÖSYM’nin 15 Ağustos 2022’de yapmış olduğu açıklamaya göre, Devlet Üniversitelerindeki 313.941 ön lisans kontenjanından sadece 71 tanesi, Vakıf Üniversitelerinin 79.928 ön lisans kontenjanından ise yalnız 636 adetinde bir miktar boşluk boş kalmıştır. Bu bilgilere göre Devlet Üniversitelerinin ön lisans programlarına yerleştirme oranı %99,97; Vakıf yükseköğretim kurumlarının ön lisans programlarına yerleştirme oranı ise %99,20 olmuştur. Bu verilere göre gençlerimizin Meslek Yüksekokullarına yerleşme durumu ülkemiz için gurur vericidir. Ancak burada çok acele çözülmesi ve ek yerleştirme dönemine kadar halledilmesi gereken önemli bir problem vardır. Meslek Yüksekokullarına ilk yerleştirme oran %99,97 olmasına rağmen üniversitelerin her yıl yapmış olduğu “ilk defa öğrenci alım” taleplerinin bir kısmı, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK) tarafından reddedilmektedir. Reddedilme gerekçelerinin en başında bölüm/programların “doluluk oranları” gelmektedir. Devlet üniversitelerinde doluluk oranları %90 ve üzerinde, Vakıf yükseköğretim kurumlarında (KKTC’deki üniversiteler dahil) ise %85 ve üzerinde olma kriteri aranmaktadır. (Ancak bölüm/programların doluluk oranı %84,99-%75,00 arasında olan Vakıf yükseköğretim kurumları, iki yıl tam burslu öğrenci alımının kabul etmesi şartıyla başvuru yapabilmektedirler.)

Bu kapsamda 2021 yılının doluluk oranlarına bakılarak 2022 yılı için “ilk defa öğrenci alımlarına” ret yahut kabul kararı verilmesi birçok açıdan hatalı gözükmektedir. Bunlardan birincisi, doluluk oranı hesaplarının YKS ilk yerleştirme sonucu üzerinden yapılıp ek yerleştirme sonuçlarının hariç tutulması şeklindeki bir uygulamadır. Aslında böyle bir uygulama, gerçek bilgiyi asla yansıtmamaktadır.

İkincisi, kriter olarak önceki yılın doluluk oranına bakılarak gelecek eğitim-öğretim yıllarına yönelik “ilk defa öğrenci alımlarına” karar verme durumu özellikle 2022 yılı için hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 2021 yılının şartları ile 2022 yılının şartları birbirinden tamamen farklıdır. Zira pandemi münasebetiyle 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde eğitim uzaktan yapıldı ve öğrenciler eğitim öğretimden epey uzakta kaldı. Dolayısıyla 2021 yılında düzenlenen üniversite giriş sınavına da öğrenciler yeterli bir şekilde hazırlanamadılar ve düşük puanlar aldılar. İlk yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede birçok bölüm ve programda boş kontenjan kalınca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatlarıyla ikinci ek yerleştirme döneminde baraj puanları aşağıya çekildi. Neticede bilhassa meslek yüksek okullarındaki boş kontenjanın çoğu doldu. Bu durumda 2021 yılının ilk yerleştirme doluluk oranına bakılarak 2022 yılı için ilk defa öğrenci alımlarına ret kararı verilmesi büyük bir hataya yol açmıştır. Esasında ikinci ek yerleştirme sonucunun dahil edilmesiyle doluluk oranı belirleyici olmaktadır. Bu konuda 2021 yılı için bir örnek verecek olursak; Devlet üniversiteleri / Meslek Yüksekokulları bünyesinde ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren 27 adet Geleneksel El Sanatları Programı mevcuttur. Türkiye genelinde bu programların 2021 yılı için doluluk oranı ilk yerleştirme sonuçlarına göre %44.74 olarak ilan edildi. Halbuki 2. Ek Yerleştirme sonuçları dahil edildiğinde ise bu oran %93.84’e kadar yükselmektedir. (Bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/EK-2/stablo3minmax22102021.pdf)

Devlet üniversitelerimizden birinin, Geleneksel El Sanatları Programına ilk defa öğrenci alım teklifinin YÖK’ün 08/06/2022 tarihli toplantısında reddedilmesi, işte bu hatalı doluluk oranından kaynaklanmaktadır. Bu somut örnek de gösteriyor ki, doluluk oranları hesaplama işlemine mutlaka ek yerleştirme sonuçları da dahil edilmelidir. Şayet doluluk oranlarına ek yerleştirme sonuçları da dahil edilmiş olsaydı, 2022 YKS kontenjanları daha fazla olacaktı.

Bir başka önemli bir husus, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 4+4+4’lük 12 yıllık zorunlu eğitim modeline geçilmesiyle aynı uygulama kapsamında ilkokul 1. sınıfa erken yaşta kayıt yapılması da sağlandı. Bu öğrenciler lise çağına gelmesiyle yani 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 9. sınıf öğrenci sayısı 1.633.281’e ulaşmıştır (Bkz. Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2020/21 s. 160). Bu sonuç normal artışların çok çok üzerinde bir sayıdır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında bu öğrenciler 12. sınıfta olacak ve YKS’ye gireceklerdir. Belirtmek gerekir ki, bu öğrencilerin hepsi 12. sınıfa kadar ulaşamayıp muhtemelen %20 oranında bir kayıp vereceği düşünülse de bile geriye kalan öğrenci sayılarının bir önceki yıla göre çok fazla olacağını söylemeliyiz. Dolayısıyla 2024 yılında YKS’ye girecek öğrenci sayısı epey fazla olacağından önceden bir planlamanın yapılması yahut bir tedbir alınması gerekmektedir. 2022 yılında YKS’ye başvuran 12. Sınıf öğrenci sayısı (923.037) ile 2024 yılında YKS’ye başvuracak öğrenci sayısı arasında büyük bir farkın olacağını dikkatten kaçırmamak gerekir. Bu durumda hem bu yıl yani 2022 yılından kalacak yığılmaları önlemek hem de 2023 ve 2024 yılında daha fazla kontenjan öğrencilere sunmak üzere şimdiden mevcut imkanlarımızı devreye sokabiliriz. Bu bağlamda yukarıda belirttiğimiz hataların ivedilikle düzeltilerek öğrencilerin tercihine sunulmalıdır. Bazı bölüm ya da programlarda yeterli sayıda birçok öğretim elemanı mevcut olmasına rağmen bunların hiç öğrencisi yoktur. Bu hataların telafisi öğrenci alımı reddedilen bu bölüm yahut programların, 2022 YKS ek yerleştirme kontenjanına tekrar ilavesiyle mümkün olabilir. Böylece hem yapılan hata düzeltilmiş olacak hem devletimizin kaynakları boşa harcanmamış olacak hem de Ülke genelinde binlerce öğrencinin üniversiteye girme şansı doğacaktır.

Yetkililerden temennimiz tüm bu hataların acilen düzeltilmesi, reddedilen öğrenci alım tekliflerinin gözden geçirilerek tekrar izin verilmesi ve bilhassa 2022 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzunda bunların ivedilikle yer almasıdır.