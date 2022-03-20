'2022 sonuna kadar çözülmesi gerekenler'

Yaşım 50, 33 yıldır siyasetin göbeğindeyim. 1988’de Refah ile başlayıp Ak Parti’ye kadar sessiz çoğunluğun içinde olmayı ve sıkıntı gördükçe yazmayı vazife bildim..

Kah işçi kah esnaf olarak yıllardır toplumun nabzını tutarak gidişatın resmini çizmeye çalıştım.

2014’de yerel seçim arefesi ulusalcı bir arkadaş kendi kısır döngüsü ve faunusu içinde hep kendi yandaşlarıyla programlara katılınca kendi kendini seçimleri kazanacaklarına ikna etmişti...

Güldüm KOCAELİ’NDE 13-0 olur dedim.

Seçimden 1 gün sonra yanıma geldi,

Nereden bildin dedi,

-Çok basit ben sahadayım dedim ..

2019’da İzmit bağıra bağıra gitti kimseye dinletemedim sesimi, ulaştıramadım..

Çantada keklik görmek rehavete kapılmak, uyaran insanları dinlememek, kibirli, egolu yöneticilere torpilinden dolayı tahammül etmek, milleti seçilme endişesi olmayan bürokratların insafına terk etmek bu sonucu doğurdu..

Bu sefer daha vahim..

Ve ne yazık ki bu sefer çok ama çok büyük bir tepki var

Esnaftan, işçiden, emekliden; yani garibandan onların kalbi kırık..

Ak Parti’yi iktidara taşıyan ÜMMÜ MEKTUMLARI bırakıp EBU CEHİLLERİ mutlu etmeye çalıştık.. ve garibanların gönlü kırıldı..

Peki mutlu etmeye çalıştıklarımız mutlu oldular mı ..elbette HAYIR..

Ve biz hâlâ bu konuları görmezden gelip paspasın altına süpürüyoruz..

*Pandeminin ilk yasaklarından itibaren yaklaşık 1.5 yıl hafta sonları 2 gün, resmi ve dini tatillerde hatta ramazanda bayramlarda dahil elektrikçiyi, kunduracıyı, telefoncuyu, tuhafiyeyi, konfeksiyonu, nalburu kapattırdığımız süreçlerde, kapalı olan esnafın ürünlerini, zincir marketlere sattırdık..

Aylarca bu çarpıklığı gerek sosyal medyada gerekse parti yetkililerine duyurmaya çalıştım..

Ne fetöcülüğüm ne hainliğim kaldı..

Sonra ticaret bakanlığı uyandı fakat.. Yasakların bitmesine 2-3 hafta kala..

Kapalı esnafın ürünlerinin satışı zincir marketlerde yasaklandı.. Tabii denetim olmadığı için uyan da olmadı..

Zincir marketler bu dönemde palazlandıkça palazlandı

Olan küçük esnafa oldu..

Çok yakınen tanıdığım esnafların çoğu kızgın ve kırgın ama ben bir tanesinden örnek vereceğim..

Ak Parti’ye ve reise laf söyleyen müşterisini dükkanından kovan adam

Şimdi sandığa gitmeyeceğim diyor..

Ona kızmayacağız, dinlemez de suçlarsak CHP’den farkımız kalmaz.

Asgari ücret 4.250 tl..

Asgari ücretli 5300 günden emekli olsa da zar zor primleri denkleştirip 3600 günden emekli olsa da, 34 yıl prim yatırıp 9500 günden de emekli olsa da alacağı emekli maaşı 2500 tl.. Yani 3 katı prim yatırsa da aynı..

Kamu kurumunda veya özel sektörde

8500 tl aylık alan biri asgari ücretin 2 katını alıyor ama emekli olursa yaklaşık 9000 tl maaş alıyor

Emeklilikte fark 3.5 katına çıkıyor.

Biri emekli olunca keyif sürerken diğeri çalışmak zorunda kalıyor..

Bu da adalet ve eşitlik ilkesini derinden sarstığı gibi toplumsal ayrışmalara neden oluyor.. 2008’de yapılan bu maaş bağlama oranlarındaki adaletsiz düzenlemenin mağdurları arttıkça daha büyük bir oy erozyonuna uğramak işten bile değil

Bu çığlıkları duymazdan gelmek yok saymak sadece kendi vicdanımızı bastırır.

Sağlık çalışanına öğretmene ona buna,

Kamu çalışanlarına yıpranma payı var,

İşten atılma riski, maaş alamama riski,

Ekonomik krizde işsiz kalma riski yok,

C.tesi pazar tatil, idari tatil, resmi tatil vs.vs.. Fakat özel sektördeki işçi c.tesi çalışıyor piyasada kurumsal firmalar hariç çoğu10 - 12 saat çalışıyor..

Ama daha az imkanlara sahip..

Devlet kendisine söven, hiçbir şeyden memnun olmayan ballı kadrolu işçisine, yılda 4 -6 ikramiye bayram parasını verip, emekli olurken de en kıyak maaşla ödüllendirileceği için alel acele emekli olmak için EYT çıksın diye bastırıyor.

Çünkü emekli olsa daha çok maaş alacak.

Taşerondan geçen de kıt kanaat geçindiği maaşını kaybetmemek ve emekli olunca en düşük maaşla cezalandırılacağı içinçalışmak istiyor ama, ona da 696 sayılı yasayla DEFOL git deniyor, bir gün bile tutulmuyor.

Bu çarpıklığın giderilmesi için herkes feryat ediyor ama duyan yok..

Özel sektörde çalışan işçilerin yıpranma payını artırır kamu çalışanlarından 5 yıl önce emeklilik hakkı verilirse, hem kamuda çalışma talebi azalır hem de rahat bir nefes aldırmış oluruz..

BUNLAR TALEP DEĞİL

YASAL ZEMİNLERDE ZAMANLA OLUŞAN ÇATLAK VE ÇARPIKLIKLARIN KANAYAN YARALARI..

Ama nedense. Gelen talep ve tepkilere kulağımızı tıkayıp yüksek sesle türkü söyleyip bu sıkıntıların olmadığına kendimizi inandırıyoruz.. Zaten teşkilatlarda, küskünlerin, kırgınların yanına gideceğine teşkilatlar birbirini ağırlayıp, fotoğraf atıyor ve de yukarıyı oyalayarak makamdaki varlığını devam ettiriyor.

Rehavete kapılmamızın en önemli faktörü karşımızda ciddi bir muhalefetin olmamasıydı.. Seçilme kaygısını taşımamaktı, yaptım olduları artırdı.. rahat olmamızı sağladı.. Fakat şu anda içimizde oligarşik bir yapıya bürünmüş, burjuvalığa dönmüş bir mekanizmayı devam ettirmek isteyen sırtımızda kamburlaşmış derin bir Ak Parti var.. kendi içimizdeki milletin gördüğü fakat kendimizin görmediği bu kamburdan kurtulmak zorundayız.

Ya geçmişteki tüm seçimlerde olduğu gibi Ak Parti’yi sırtlanan bu gariban milletin sesine kulak verip gönlünü alacağız..

Ya da bekleyip göreceğiz.