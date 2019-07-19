2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının yüzde 75'ini tamamlayan Katar'da işçilerle kutlama

DOHA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da, inşaat çalışmalarının yüzde 75'lik kısmının tamamlanması dolayısıyla işçilerin katıldığı bir kutlama düzenlendi.

Proje ve Miras Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, FIFA Dünya Kupası projelerinin başladığı andan bu yana 200 milyon çalışma saatinin geride bırakıldığı ve böylelikle inşa edilecek tesislerle ilgili hazırlanan programın yüzde 75'lik kısmının tamamlanmış olduğu ifade edildi.

FIFA Dünya Kupası bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarından sorumlu olan Kurul, bu amaçla, farklı inşaat faaliyetlerinde çalışan işçilerin katıldığı bir kutlama gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Miras Yüksek Kurulu Teknik Ofisi Başkan Yardımcısı Yasir el-Cemal ise FIFA Dünya Kupası projesinin dünya çapındaki en büyük projelerden biri olduğunu belirtti.

Cemal, bugün kutlanan başarının bu yolculuktaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.