2022 dünya kupasına katılacak takımlar hangileri? 2022Dünya kupası nerede oynanacak?

2022 yılında Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası öncesi turnuvaya katılacak takımların artırılması için FIFA yetkilileri, Katarlı yöneticiler ile Miami'de bir araya gelecek. 2022 Dünya Kupası 32 yerine, 48 takımla oynanabilir.

FIFA yetkilileri, 2026 için takım sayısını 48'e çıkarmayı önceden kabul ederken Gianni Infantino değişikliği 2022'ye getirmek istiyor. FIFA, konuyla ilgili olarak fizibilite çalışmalarının yapılacağını açıklarken, takım sayısının 32'den 48'e çıkarılması konusunu görüşecek. Katılımın 48 takıma çıkarılması durumunda, bazı karşılaşmalara Umman ve Kuveyt'in de ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor. 2022 Dünya Kupası'nın Kasım ve Aralık aylarında oynanacak olmasının ardından, katılımcı sayısının artması ile bu sürenin daha da uzamasına kulüplerin nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu. FIFA Konseyi ayrıca, 2021'de 24 takımdan oluşan Dünya Kulüpler Kupası'nın yapılıp yapılmayacağına da oylayacak.