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2022 Dünya Kupası logosu ne oldu?  2022 FIFA Dünya Kupası logosu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu. İşte, 2022 Dünya Kupası logosu ne oldu?

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:43
2022 Dünya Kupası logosu ne oldu?  2022 FIFA Dünya Kupası logosu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu. İşte, 2022 Dünya Kupası logosu ne oldu?

2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyon öncesinde 2022 Dünya Kupası logosu belli oldu.

Resmi logo açıklandı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu. Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı. Logo ayrıca FIFA'nın internet sitesinden paylaşılan bir video ile de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

Sonsuzluk işareti

FIFA'dan yapılan açıklamada, logoda kullanılan 8 sayısının, kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığı bildirildi.

Katar 2022 ne zaman?

32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:43
  1. Katar 2022 ne zaman?
  2. 2022 Katar FIFA Dünya Kupası
  3. loga belli oldu

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