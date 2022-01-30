AÖF 2022 bahar dönemi sınav takvimi... 2022 AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat Pazartesi saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayıp, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak. 2022 AÖF Bahar dönemi sınavlar nasıl yapılacak yüz yüze mi online mi? 2021-2022 AÖF Güz dönemi ara sınavları ve final sınavları yüz yüze yapıldı. 2021-2022 AÖF Bahar dönemi sınavlarının da şu an için yüz yüze yapılacağı düşünülüyor.

Adaylar Bahar Dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihleirni 21 Şubat 2022 tarihinde yapabilecek. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bitirme sınavı için sınav merkezini değiştirmek isteyen adaylar 04 Nisan 2022 tarihinde sınav merkezini değiştirebilir.

2022 AÖF bahar dönemi sınav takvimi…

AÖF 2022 bahar dönemi ara sınavı, bahar döei dönem sonu final sınavı, AÖF yaz okulu sınav tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte AÖF 2022 bahar dönemi sınav takvimi.

2022 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

2022 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

2022 AÖF Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022.

AÖF yeni kayıt yapanlar ders seçimi yapıyor mu?

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez. AÖF ders seçimi için tıklayın