'2021’de, Malatya Büyükşehir, Başarılı Beş Belediye Arasında... '

Bütün dünyada süregelen salgına rağmen ve yine son 30 yıldır bütün dünyada etkili olduğu gibi, Malatya’dan da son yıllarda etkili olan, kar ve yağmurun yeterince yağmadığı kurak geçen bir mevsimsel sürece rağmen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılından da Türkiye’nin ilk beş belediyesi arasında yine yerini korudu. Ve hatta bazı hizmetlerden dolayı, ilk üç belediye ile başa baş yarıştı. Mesela pandeminin ilk aylarında Maske üretimi ile büyük bir başarıya imza attı. Pandeminin oldukça zor geçen şartlarına rağmen, Büyükşehir; kültür ve sanat etkinliklerinin ilçelerde sürdürülmesi başarısını aksatmadan sürdürdü. Deprem sürecini çok başarılı bir şekilde yönetti ve Eskimalatya, Pütürge, Hekimhan ve Doğanyol’da meydana gelen deprem felaketi süreçlerini çok başarılı bir şekilde idare etti ve milletin yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasından büyük bir özveri ve başarı gösterdi. Mahalle muhtarlarının sorunları konusunda dayanışma ruhunu canlı tutarak, halkın sorunlarının daha çabuk hal edilmesi konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürmeyi başardı. Bir önceki dönemde devam eden bazı projeler hiç aksatılmadan hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir’in ihtiyaç sahiplerine yapması gereken Sosyal yardımlar hız kesmeden başarılı bir şekilde devam ediyor ve sürdürülüyor. Malatya ilçelerinde durmaksızın yol bakım çalışmaları ve yol genişletme çalışmaları tüm hızı ile son sürat devam ediyor. Tabi bir de bütün bu hizmetlerin dışında, (millet bahçesi) ve Kernek meydan çalışması devam ediyor. Mesela yıllardır atıl bir şekilde duran (Vagon Fabrikası) şu anda üretime başladı. (Eski Devlet Hastanesi) bitmek üzere. Bu şekilde sayabileceğimiz daha nice başarılı büyük bazı hizmetler şu anda ya bitti veya bitmek üzeredir. Yani 2021 yılında, Malatya Büyükşehir Belediyesini, Türkiye’nin devasa bütçeleri olan Türkiye’nin bazı büyükşehir belediyeleri ile kıyasladığımızda, Başkan Selahattin Gürkan, hizmetten başarı çıtasını her gün biraz daha yukarıya taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan da, Malatya’ya son gelişinde, Malatya Büyükşehir Belediyesinin başarılı hizmetlerinden söz etmiş ve takdir ettiği açıklamasında bulunmuştu.