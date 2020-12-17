'2021 yılının temiz sayfasını siyasetçiler açmalıdır'

Ülkenin, siyasi ve ekonomik istikrarını korumak, milletin huzur ve barışını sağlamak, ahlakını muhafaza etmek için, ülkeyi yöneten ve yönetime talip olan siyasiler, 2021 yılına temiz bir sayfa ile girmelidirler. Basit siyasi getirileri için 2021 yılının temiz sayfalarını, yalanla, algı operasyonlarıyla kirletmemelidirler.



Devletin mahrem konularından olan siyaset, ekonomi, savunma ve istihbarat meselelerinin zahiri olumsuzluklarının nedenlerini bilmeden veya bildikleri halde, bu gibi konular üzerinden konuşarak milleti aldatmamalıdırlar. Hz. Peygamberimiz (S.A.V.), “Bizi aldatan, bizden değildir” buyurmuştur.



Siyaseti; toplumun her kesimini kucaklayan ihtiyaçlarına cevap veren adil bir şekilde yöneten, çözüm üreten, halkın dertlerini teşhis ederek, tedavi eden, insanların hayatlarını kolaylaştıran, kapsamlı ve kuşatıcı bir iştir. İktidar doğru işler yapmalı, adaletle yönetmelidir. Muhalefet, iktidar partisinin milli ve yerli olan siyasi ve ekonomik hamlelerine destek vermeli, yanlış icraatlarını eleştirerek, milli ve yerli projelerle yol göstermelidir.



Siyasetçilerin kalbi temiz, aklı net, icraatları adil, konuşmalarında yalan olmamalıdır. AK partisinin maddi ve manevi hizmetlerini görmeden, yapma imkânı olmadığı için henüz yapamadığı bazı işler üzerinden yüklenmeye çalışmak doğru bir muhalefet anlayışı değildir. Dünkü Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve askeri gücüyle, bugünkü siyasi, ekonomik ve askeri gücünü mukayese edemeyenlerin eleştirileri, havada kalmaya mahkûmdur.



Dünyada kalkınmış 20 ülke arasında yer alan bir Türkiye, bu konma nasıl geldiğini düşünmeden konuşmak havanda su dövmekten başka bir anlam taşımaz. AK partisi iktidarları döneminde mili harp sanayimiz Milli ve yerli üretim olarak %20’lerden % 70 seviyelerini çıktığını, tarım alanında, tohum üretiminde, sulamada, baraj, gölet, köprü, yol, hızlı tren, deniz ve havalimanları ve diğer sahalarda yapılan maddi ve manevi hizmetler görmeden yapılan eleştiriler objektiflikten uzak olur.



İçten ve dıştan gelen ekonomik ve siyasi darbelerin aşılmasında, terör olaylarının etkisiz hale getirilmesinde, Afrin ve Cerablus operasyonlarının getirdiği ekonomik maliyetleri görmeden, AK partisine karşı yapılan yıkıcı eleştirilere sağduyulu milletimiz itibar etmiyor ve etmeyecektir



AK partisini özelikle Sayın Erdoğan’ı iktidardan düşürmek için yapılan yıkıcı muhalefet, ülkenin ve milletin faydasına değildir. Milli ve yerli olmayan bir muhalefet anlayışı, dış şer güçleri sevindirmekte, milletimizin moralini bozmakta, seçmenlerin arasına gerilim çıkarmaktadır. Muhalefet partileri, milletin kafasını karıştırmak için, AK partisini cumhuriyet tarihinin en borçlu hükümeti ve ülke nüfusunun %40’ı açlık sınırının altında olduğunu söylemeleri, inandırıcı değildir.



AK partisinin ekonomik ve siyasi karnesini doğru okumak için herkesin kolayca anlayacağı misallerle anlatmaya çalışacağım. AK partisinin ekonomik karnesine bir bakalım. AK partisi; iç ve dış borcu olmayan, fert payına milli geliri 10 bin dolar seviyesinde olan bir ülkeyi teslim almadı. Gayri safi milli geliri 250 milyar dolar, fert başına milli geliri 3000 dolar seviyesinde, bütçenin %55 faize giden, gayri safi milli gelirinden daha fazla borcu olan bir ülkeyi teslim almıştır. Meseleyi daha kolay anlamamız için, 100 lira sermayesi, 200 lira borcu olan bir esnaf için batmıştır, iflas etmiştir deriz. Dünkü Türkiye bu durumdaydı borçla ayakta durduğundan yatırıma para bulamıyordu. 1000 lira sermayesi, 800 lira borcu olan bir işadamı için, yoluna emin adımlarla ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



AK partisi iktidarları döneminde Türkiye’nin. Gayri safi milli gelirimiz 900 milyar dolara, fert başına milli gelir 11 bin dolara çıkmış, faizler %4,5 seviyelerine inmişti. Türkiye’nin borcu 150 milyar dolardan 550 milyar dolara çıkmasını büyük göstermek rakamlarla dans etmektir. Gayrı safi milli gelire göre borcumuzu ödedikten sonra, elimizde 350 milyar dolar fazlalığımızın olduğunu görmüş oluruz. Bu fazlalık maldır, hizmettir, yatırımdır ve nakittir. Dün milli gelirimizin üstünde borcumuz olduğu halde, bugün milli gelirimize oranla daha az borcumuz olduğunu görmezsek rakamlara haksızlık yapmış oluruz.



Ülkenin kalkınmasından rahatsız olan şer güçler, dış ve iç destekli FETÖ darbe girişimiyle, iç ve dış siyasi ve ekonomik baskılarla, AK partisini sıkıştırmaya çalıştılar. Faizleri %4,5’tan %15’e çıkmasına, gayri safi milli geliri 820 milyar dolara, fert başına milli gelir 8500 dolar seviyelerine inmesine vesile oldular. Bütün bu zorluklara ve Covit-19’a rağmen, yerli ve milli füze ve helikopter motoru üretmiş, doğal aramalarına ve diğer yatırımlara ara vermeden Türkiye 2020 yılında ortalama olarak %3,5 oranında kalkınmayı başarmıştır.



AK partisinin siyasi karnesini milli ve yerli bir gözlükle okuyamayanlar veya okudukları halde görmek istemeyenler, 2021 yılının siyasi sayfalarını temiz tutamazlar. AK partisinin yaptığı iç ve dış siyasi hamleler şer güçleri rahatsız ediyorsa, AK partisi doğru yolda demektir. Bu durumdan muhalefet partileri sevinmeli ve sevinçlerini açıkça ilan etmelidirler. Şer güçlerin bölgemiz ve ülkemiz üzerindeki siyasi, askeri, coğrafi ve ekonomik planların bozan ve bölgede oyun kuran, Libya ile anlaşarak mavi vatan planını hayat geçiren, Azerbaycan’ın haklı davasına maddi destek vererek Türk dünyasını kesintisiz olarak birbirine bağlayan bir Erdoğan’ı tutarsız bir şekilde eleştirmek ülkenin ve milletin yararına değildir.



Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın maddi ve manevi icraatlarını, ekonomik ve siyasi hamlelerini, uydurulmuş yalan beyanlarla, ahlaksız algı operasyonlarıyla eleştirmeye çalışmak, milli ve yerli düşünen hiçbir siyasi partiye ve mensuplarına artı değer getirmez. Milli ve yerli olduklarını iddia eden siyasiler ve siyasi partiler, “çamur at izi kalsın” düşüncesiyle eleştiri yapmamalıdırlar. Böyle bir anlayışla hareket edenler, bilerek /bilmeyerek bindikleri dalı kestiklerinin farkında olmadıklarından, kendilerine yapılan uyarıları da dikkate almazlar. Halkın uyarılarına dikkat etmeyen milletin gördüklerini görmeyenler, siyasette temiz bir sayfa açamazlar.



Doğru ve yapıcı eleştiriler faydalı olduğu halde, doğru ve yanlışları birbirine karıştırarak yapılan eleştiriler zararlıdır. Eleştirelim, lakin yalan konuşmayalım. Eleştirelim, önce iğneyi kendimize, sonra çuvaldızı iktidara batıralım. Eleştirelim, doğruya evet, yanlışlara hayır diyerek, çözüm önerilerimizi kamuoyuna net bir şekilde ifade edelim. Sonuç olarak ülkemizin, milli ve yerli olan, temiz bir siyasi sayfaya ihtiyacı vardır.