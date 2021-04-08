Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği belli oldu. Ramazan 2021 yılında da coşku ile bekleniliyor. Manevi iklimin yaşanacağı ramazan ayı, bu yıl da huşu içerisinde geçirilecek.

2021 Ramazan hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi