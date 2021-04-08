2021 Ramazan hangi gün başlıyor?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Nisan ayına girilmesinin ardından binlerce vatandaş Ramazan ayı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Ramazan hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayı başlangıcı...
Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği belli oldu. Ramazan 2021 yılında da coşku ile bekleniliyor. Manevi iklimin yaşanacağı ramazan ayı, bu yıl da huşu içerisinde geçirilecek.
2021 Ramazan hangi gün başlıyor?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi