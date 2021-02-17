MEB’in kurumlarında yönetici olarak göreve başlamak isteyen adaylar tarafından merakla beklenen EKYS başvuruları 5 Şubat - 11 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Her yıl yapılan MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvuru tarihlerine yetişemeyenler geç başvuru tarihini ve geç başvuru ücretini merak ediyor. İşte “2021 EKYS geç başvuru ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?” sorularının cevabı…

2021 EKYS geç başvuru tarihi ne zaman?

EKYS geç başvuru günü 16 Şubat 2021 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL) yatırmaları gerekir

2021 EKYS sınavı ne zaman?

EKYS, sınavına https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden başvuruda bulunabilirsiniz.

2021 EKYS sınavı, 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olup sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.