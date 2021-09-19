2021 ALES/2 soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 19 Eylül 2021?

ÖSYM 2021 ALES/2 sınavı binlerce adayın katılımıyla 81 ilde ve 90 merkezde yapıldı. ALES soruları ve cevapları sınavın ardından ÖSYM tarafından erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Saat 10.15'te başlayan ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verildi. ALES sınavı sonrası adaylar 2021 ALES 2 soruları ve cevap anahtarlarını merak etmeye başladı.

2021 ALES/2 soru soru ve cevap açıklandı mı?

2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. ALES 2 soru cevapları ÖSYM AİS üzerinden yayınlanacak. ÖSYM resmi sitesinde; Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek. 2021 ALES/2 soru soru ve cevapları için tıklayın

ALES sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES’ten kaç puan almam gerekir?

Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanmaktadır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz. Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 75 dakika, toplam sınav süresi 150 dakikadır.