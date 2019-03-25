2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç devam ediyor)
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye, Moldova ile karşı karşıya geliyor.
25 Mart 2019 Pazartesi 20:31
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye, Moldova ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika millilerin 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
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