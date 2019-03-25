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2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir’de Moldova’yı ağırlıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 20:57
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir’de Moldova’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahasının hemen önünde Burak ile güzel bir verkaç yapan Cenk’in şutunu rakip takım oyuncuları son anda uzaklaştırdı.


20. dakikada Dorukhan Toköz’ün uzaktan çektiği şut kale direğinin yanında auta çıktı.


24. dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hasan Ali Kaldırım sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak millileri öne geçiren golü attı. 1-0


26. dakikada etkili gelen Milli Takım’da Burak Yılmaz’ın sol kanattan ceza sahasını ortasında Cenk Tosun düzgün bir vuruşla farkı açtı. 2-0


30. dakikada Cenk Tosun’un şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.


42. dakikada kontra atağa çıkan millilerde Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


44. dakikada Cenk Tosun’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda direği aşamadı.



Stat: Yeni Eskişehir


Hakemler: Serhiy Boiko xx, Semen Shlonchak xx, Igor Alokhin xx


Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Cenk Tosun xx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Mahmut Tekdemir xx, Merih Demiral xx, Burak Yılmaz xx, Dorukhan Toköz xx, Deniz Türüç xx, Kaan Ayhan xx


Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı, Efecan Karaca


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Moldova: Alexei Koşelov xx, Oleg Reabciuk x, Artiom Rozgoniuc x, Veaceslav Posmac xx, Artur Ionita xx, Catalin Carp xx, Eugeniu Cebotaru xx, Radu Ginsari xx, Ion Jardan xx, Vladimir Ambros x, Dinu Graur xx


Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Turcan, Anton, Cociuc, Nicolaescu, Antoniuc, Sandu, Platica, Milinceanu


Teknik Direktör: Alexandru Spiridon


Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26) (Türkiye)

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:57
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