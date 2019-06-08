0553 313 94 23

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 2 - Fransa: 0 (İlk yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı konuk ediyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:45
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 2 - Fransa: 0 (İlk yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Cengiz’in sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Dorukhan kafayla topu arka direkteki Kenan Karaman’a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunu kaleci Lloris çıkardı ancak öncesinde hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.


19. dakikada Mbappe’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Griezmann’ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.


30. dakikada Cengiz Ünder’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih, kafayla topu altıpasta üzerinde bulunan Kaan Ayhan’a aktardı. Kaan’ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


40. dakikada pres sonrasında topu kazanan Burak Yılmaz pasını Dorukhan’a aktardı. Dorukhan’ın ceza alanına girmeden verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


43. dakikada sağ taraftan Cengiz’in kullandığı köşe vuruşunda Merih’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Damir Skomina xx, Jure Praprotnik xx, Robert Vukan xx


Türkiye: Mert Günok xxx, Mehmet Zeki xxx, Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xxx, Hasan Ali xxx, Mahmut Tekdemir xxx, Dorukhan Toköz xxx, İrfan Can xxx, Kenan Karaman xxx, Cengiz Ünder xxx, Burak Yılmaz xxx


Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Fransa: Hugo Lloris xx, Benjamin Pavard xx, Raphael Varane xx, Samuel Umtiti xx, Lucas Digne xx, Blaise Matuidi xx, Moussa Sissoko xx, Paul Pogba xx, Kylian Mbappe xx, Antoine Griezmann xx, Olivier Giroud xx


Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Ferland Mendy, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Kingsley Coman, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Ben Yedder


Teknik Direktör: Didier Deschamps


Goller: Kaan Ayhan (dk. 30), Cengiz Ünder (dk. 40) (Türkiye)


Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye), Umtiti (Fransa)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Judoda 8 madalya
    1. Judoda 8 madalya
    2. Dünya futbolu şokta! Genç teknik adam..
    3. Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan tenis ve satranç..
    5. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama..
    6. Danimarka'da 3 Türk kökenli aday..
    7. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    8. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası..
    9. "Dağlarda şu anda 600 terörist kaldı"
    10. Juventus milli yıldız için geldi
    11. GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de 5 terörist..
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan Meryem Bekmez'e..
    13. Ayvalık Polisi’nden bayram dönüş..
    14. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Meryem Bekmez, olimpiyat barajını geçti
    16. Bakan Kasapoğlu’ndan kutlama mesajı
    17. Soylu'dan şehit polisin ailesine..
    18. Çan Belediyesi güreşçisi Aktürk,..
    19. Başkentte hafif ticari araç ile..
    20. Esed rejimi TSK gözlem noktasını hedef..
    21. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    22. Bakan Kasapoğlu’ndan Meryem Bekmez’e..
    23. Kimlikleri belirlendi! Polis her yerde..
    24. BM'den Trablus'ta acil "insani..
    25. Türkiye-Fransa maçından notlar
    26. Antalya'da denize giren Alman turist..
    27. Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor
    28. Okullarda çalan Hababam Sınıfı müziği..
    29. Şuhut’ta otomobil tarlaya girdi: 2..
    30. Şehit Yasin Çubuk için Mevlid-i Şerif..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!