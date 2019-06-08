2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 2 - Fransa: 0 (İlk yarı) 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı konuk ediyor.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Cengiz’in sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Dorukhan kafayla topu arka direkteki Kenan Karaman’a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunu kaleci Lloris çıkardı ancak öncesinde hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

19. dakikada Mbappe’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Griezmann’ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.

30. dakikada Cengiz Ünder’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih, kafayla topu altıpasta üzerinde bulunan Kaan Ayhan’a aktardı. Kaan’ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada pres sonrasında topu kazanan Burak Yılmaz pasını Dorukhan’a aktardı. Dorukhan’ın ceza alanına girmeden verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

43. dakikada sağ taraftan Cengiz’in kullandığı köşe vuruşunda Merih’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina xx, Jure Praprotnik xx, Robert Vukan xx

Türkiye: Mert Günok xxx, Mehmet Zeki xxx, Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xxx, Hasan Ali xxx, Mahmut Tekdemir xxx, Dorukhan Toköz xxx, İrfan Can xxx, Kenan Karaman xxx, Cengiz Ünder xxx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fransa: Hugo Lloris xx, Benjamin Pavard xx, Raphael Varane xx, Samuel Umtiti xx, Lucas Digne xx, Blaise Matuidi xx, Moussa Sissoko xx, Paul Pogba xx, Kylian Mbappe xx, Antoine Griezmann xx, Olivier Giroud xx

Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Ferland Mendy, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Kingsley Coman, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Ben Yedder

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Goller: Kaan Ayhan (dk. 30), Cengiz Ünder (dk. 40) (Türkiye)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye), Umtiti (Fransa)

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