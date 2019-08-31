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2020 ocak akademisyen maaşları ne kadar? Akademisyen maaşları ne kadar?

Akademik personel, 2020 yılı gelmeden "2020 ocak akademisyen maaşları ne kadar?" sorusunu merak etmeye başladı. İşte, akademik personel maaşlarıyla ilgili merak ettiğiniz her şey... Akademik personel maaşları 2020 ne kadar? Zamlı akademik personel maaşları 2020 ne kadar? Zamlı akademisyen maaşları 2020 ne kadar? Rektör maaşları 2020 ne kadar? Dekan maaşları 2020 ne kadar?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:37
2020 ocak akademisyen maaşları ne kadar? Akademisyen maaşları ne kadar?

Akademik personel, 2020 yılı gelmeden "2020 ocak akademisyen maaşları ne kadar?" sorusunu merak etmeye başladı. İşte, akademik personel maaşlarıyla ilgili merak ettiğiniz her şey... Akademik personel maaşları 2020 ne kadar? Zamlı akademik personel maaşları 2020 ne kadar? Zamlı akademisyen maaşları 2020 ne kadar? Rektör maaşları 2020 ne kadar? Dekan maaşları 2020 ne kadar?

Ocak ayı zamlı hesaplanacak

Akademik unvanla görev yapan kamu personellerin maaşları 2020 ocak ayı itibariyle zamlı olarak hesaplanacak. Yeni yılı yaklaşık beş ay kala birçok kişi akademik personel maaşlarına yapılacak zam oranını merak eder durumda.

Maaşlar merak konusu

Akademik personelin aldığı maaş aynı zamanda öğrencilerin de merak konusu. Kariyerini üniversitelerin özgür alanlarında sürdürmek isteyen gençler ya da bilimsel çalışmalar yapmak isteyenler daha ziyade akademik personel olmanın hayalini kuruyor. Ayrıca akademik kadro içerisinde yer alan kişiler standartların üzerinde rakamlar kazanıyor. Bu ise öğrencilerin gelecek planlarının şekillenmesi konusunda en etkili yol.

2020 akademik personel maaşları ne kadar?

Akademik personel maaşları 2020 yılında artış gösterecek. Bu ise kariyerini bu doğrultuda planlamak isteyenlerin zihinlerinde aynı soruların yankılanmasına yol açıyor. Akademik personel maaşları ne kadar? 2020 ocak akademik personel maaşları ne kadar? Zamlı akademisyen maaşları 2020 ne kadar? Zamlı akademik personel maaşları ne kadar? Rektör maaşları 2020 ne kadar? Rektör yardımcısı maaşları 2020 ne kadar? Profesör maaşları 2020 ne kadar? Doçent maaşları 2020 ne kadar? Dekan maaşları 2020 ne kadar? Dekan yardımcısı 2020 maaşları ne kadar? Doktor öğretim üyesi 2020 maaşları ne kadar? Araştırma görevlisi maaşları 2020 ne kadar? Öğretim görevlisi maaşları 2020 maaşları ne kadar?

2020 akademisyen maaşları ne zaman belli olacak?

1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Akademik unvanlarda görev yapanların maaşında artış oldu. Akademik personel zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da aldı. Zamlı 15 Temmuz 2019 net maaşları (eş ve çocuk yardımı hariç) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı haziran ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre %0,03 artış gösterdi. Rakamlara göre TÜFE’de bir önceki yılın aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti. 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon artış oranının %4’ten fazla olması durumunda, kamu görevlilerine enflasyon farkı zammı verilecek. Bu itibarla, 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam %5,01 oranındaki enflasyon artış oranı, temmuz ayında yapılacak %5’ lik toplu sözleşme zammına ilave olarak % 1,01 enflasyon farkı zammı yapılacağı anlamına geliyor. Akademik personele ocak ayı itibariyle de zam yapılacak.

Akademik personel maaşları ne kadar?

İşte, rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan Yardımcısı, yüksek okul müdürü, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisinin 2019  Temmuz itibariyle aldığı maaşlar:

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:37
  1. 2020 ocak akademisyen maaşları ne kadar?
  2. Akademisyen maaşları ne kadar?
  3. Akademik personel maaşları ne kadar?
  4. Zamlı akademisyen maaşları 2020 ne kadar?
  5. Zamlı akademik personel maaşları ne kadar?
  6. Rektör maaşları 2020 ne kadar?
  7. Profesör maaşları 2020 ne kadar?
  8. Doçent maaşları 2020 ne kadar?
  9. Dekan maaşları 2020 ne kadar?
  10. Doktor öğretim üyesi 2020 maaşları ne kadar? Araştırma görevlisi maaşları 2020 ne kadar?
  11. Öğretim görevlisi maaşları 2020 maaşları ne kadar?
  12. Profesör maaşları ne kadar?

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