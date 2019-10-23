2020 LGS ne zaman yapılacak?

Öğrencilerin merakla bekledikleri LGS sınavının tarihleri hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri sizler için derledik. Peki ama 2020 LGS ne zaman? 2020 LGS sınav tarihi belli oldu mu? 2020 LGS sınav tarihi sorgula...

Öğrencilerin hangi liseye geçeceklerini belirlemek için yapılan LGS sınavının tarihi büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz sezon 1 Haziran'da iki oturum şeklinde yyapılan sınavın, bu yılda aynı şekil ve koşullar altında yapılacağı belirtildi.

Liseye geçiş yapabilmek için sınava hazırlanan öğrenciler 2020 LGS sınav tarihini araştırıyor. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için yapılan Liselere Geçiş Sınavın (LGS) tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi olarak duyurulmadı. Fakat geçtiğimiz dönem yapılan sınava göre Liseye Geçiş Sınavı başvuruları 3-14 Nisan 2020 tarihleri arasında LGS sınavı ise 6 Haziran 2020 tarihinde düzenlenmesi öngörülüyor.

İlerleyen zamanlarda sınav giriş tarihi ve sınava dair detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.