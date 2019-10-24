Sınava girecek birçok aday ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasını bekliyor. Peki, 2020 KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...

2020 KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalar içerisinde açıklanması tahmin ediliyor ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.