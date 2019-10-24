2020 KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi

Sınava girecek birçok aday ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasını bekliyor. Peki, 2020 KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 23:17
2020 KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi

Sınava girecek birçok aday ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasını bekliyor. Peki, 2020 KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...

2020 KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS sınavları ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalar içerisinde açıklanması tahmin ediliyor ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

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  11. 2020 YDS
  12. 2020 YDS ne zaman
  13. 2020 ÖSYM sınav takvimi
  14. 2020 ÖSYM sınav takvimi belirlendi mi
  15. 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı

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