2020 KPSS ne zaman?

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS sınav tarihleri hakkında detaylı bilgileri bu haberden öğrenebilirsiniz. KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM takvimi belli oldu mu? KPSS'ye dair, ÖSYM'nin sınav takvimine ilişkin açıklamalar haberimizin detayında...

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:52
2020 KPSS ne zaman?

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS sınav tarihleri hakkında detaylı bbilgileri bu haberden öğrenebilirsiniz. KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM takvimi belli oldu mu? KPSS'ye dair, ÖSYM'nin sınav takvimine ilişkin açıklamalar haberimizin detayında...

ÖSYM her yıl kamuoyu ile sınav takvimi paylaşıyor. Adaylar, bu takvim doğrultusunda girecekleri sınav için belirtilen tarih aralıklarında başvurularını gerçekleştirip yine bu takvime göre belirtilen tarihlerde sınav katılımını gerçekleştiriyor. Söz konusu takvimin içerisinde yer alacak olan KPSS sınav tarihleri de detaylı bir şekilde belirtiliyor.

2020 ÖSYM sınav takvimi için bekleyiş devam ediyor. Sınav takviminin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminin de 2019 Kasım ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Sınav takvimi yayınlandığı takdirde detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

 

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