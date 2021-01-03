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Eğitim 2020-EKPS branş sıralaması 2021 EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
Eğitim

2020-EKPS branş sıralaması 2021 EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından 15 Kasım'da yapılan EKPSS sonuçları 17 Aralık’ta erişime açılmıştı. EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte EKPSS puanı ile atanmak için EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekleyen adaylar EKPSS branş sıralamaları ile branş sıralama puanlarını öğrenebilmekte. Peki EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2020-EKPSS: Branş Bazında Sıralamalar duyurusu...

Yeniakit Publisher
2021-01-03 11:57:00 - 2021-01-03 11:58:24
2020-EKPS branş sıralaması 2021 EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ÖSYM AİS) yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

 

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