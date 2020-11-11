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Okur Postası '2020 çıktı!'
Okur Postası

'2020 çıktı!'

Gazetemiz okurlarından Levent Sonat, "2020 çıktı!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:52:00 -
'2020 çıktı!'

Coşkun Bulut’un Cinius yayınlarından çıkan son romanında üç arkadaşın gecesini gündüzüne katarak virüslerle yaptığı amansız bir mücadeleye tanık olacaksınız. Üç robotun ayrı elde ettikleri sağlık, eğitim ve askeri alandaki başarıları, mucitlerinin yaşantıları ve robotların insanların hayatlarını kolaylaştırmaları sizleri sımsıkı saracak. Bilimkurguyla gerçek yaşamın iç içe olduğu roman, ileri teknolojinin ulaşabileceği seviyeye dikkat çekiyor. Yazarın ayrıca “Dünyaya Açılan Kapı Türkiye” adlı romanı ve “Şiir Dünyam” adında bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Cinius Yayınları İrtibat: 0216 550 50 78

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