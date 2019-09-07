2020 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (Maç devam ediyor) 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

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