2020 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (Maç devam ediyor)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor.
07 Eylül 2019 Cumartesi 22:09
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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