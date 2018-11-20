0553 313 94 23

2020 Avrupa futbol şampiyonası kura çekimi sonuçları Türkiye grubu

2020 Avrupa Şampiyonası grupları belli oldu mu? Futbol severler aralarında Türkiye’nin de olduğu EURO 2020 grup kura çekim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye 3. torbada yer alırken aynı torbada Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda yer aldı. İşte 2020 Avrupa futbol şampiyonası kura çekim sonuçları

20 Kasım 2018 Salı 16:27
2020 Avrupa futbol şampiyonası kura çekimi sonuçları Türkiye grubu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 3. Torbada Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.

Euro 2020 eleme grubu kuraları 2 Aralık 2018'de çekilecek. Kura çekimi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca eleme maçları 21 Mart 2019'da başlayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 1. Torbada aralarında  İsviçre, Hollanda, Portekiz takımları yer alırken, 2. Torbada ise İzlanda, Bosna ve Danimarka yer alırken, 3. Torbada ise Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.

EURO 2020 kura çekiminde seri başı olmayı garantileyen ülkeler şöyle:

1. Torba

İsviçre

Hollanda, 

Portekiz, 

İngiltere, 

Belçika, 

Fransa, 

İspanya, 

İtalya, 

Hırvatistan

Son takım Polonya ya da Almanya olacak.

2. Torba

İzlanda

Bosna

Ukrayna

Danimarka

Rusya

Avusturya

Çekya

Galler

İsveç

Son takım Polonya ya da Almanya olacak

3. torbada olması netleşen takımlar

Slovakya

Türkiye

İrlanda Cumhuriyeti

Kuzey İrlanda

Diğer takımlar ve torbalar bu akşam oynanacak maçlarla netleşecek. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:27
  1. 2020 avrupa futbol şampiyonası elemeleri
  2. 2020 avrupa futbol şampiyonası grupları
  3. 2020 avrupa futbol şampiyonası eleme grupları
  4. 2020 avrupa futbol şampiyonası türkiye grubu
  5. 2020 avrupa futbol şampiyonası kura çekimi Türkiye grubu
  6. 2020 avrupa şampiyonası gruplar
  7. 2020 avrupa futbol şampiyonası kaç takım
  8. 2020 avrupa şampiyonası türkiye grubu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadayıf pastası tarifi
    1. Kadayıf pastası tarifi
    2. Derbide Fenerbahçe taraftarına yasak..
    3. Bakan Varank: "120 farklı proje..
    4. İİT'den çocuklar için acil çalışma..
    5. Samet Aybaba'dan öğrencilere spor..
    6. Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi..
    7. AİHM'in Demirtaş kararı
    8. Yunanistan'ın kamu borcu artışta
    9. TBMM CHP Disiplin Kurulu, Ardahan..
    10. Öztürk Yılmaz CHP’den ihraç mı edildi?
    11. Türk bilim insanından devrim..
    12. Şişli'de yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    13. Kars'taki terör operasyonu
    14. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    15. DAEŞ'in kritik isimleri Trabzon'da..
    16. Muhasebeci Kenan CHP'den kovuldu!
    17. UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı
    18. Vural'dan derbi öncesi "dostluk" çağrısı
    19. "Düzeltmeden bir yere gitmiyorum"
    20. Su seviyesi yükselince adacıkta 250..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı