2020 Avrupa futbol şampiyonası kura çekimi sonuçları Türkiye grubu
2020 Avrupa Şampiyonası grupları belli oldu mu? Futbol severler aralarında Türkiye’nin de olduğu EURO 2020 grup kura çekim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye 3. torbada yer alırken aynı torbada Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda yer aldı. İşte 2020 Avrupa futbol şampiyonası kura çekim sonuçları20 Kasım 2018 Salı 16:27
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 3. Torbada Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.
Euro 2020 eleme grubu kuraları 2 Aralık 2018'de çekilecek. Kura çekimi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca eleme maçları 21 Mart 2019'da başlayacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 1. Torbada aralarında İsviçre, Hollanda, Portekiz takımları yer alırken, 2. Torbada ise İzlanda, Bosna ve Danimarka yer alırken, 3. Torbada ise Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.
EURO 2020 kura çekiminde seri başı olmayı garantileyen ülkeler şöyle:
1. Torba
İsviçre
Hollanda,
Portekiz,
İngiltere,
Belçika,
Fransa,
İspanya,
İtalya,
Hırvatistan
Son takım Polonya ya da Almanya olacak.
2. Torba
İzlanda
Bosna
Ukrayna
Danimarka
Rusya
Avusturya
Çekya
Galler
İsveç
Son takım Polonya ya da Almanya olacak
3. torbada olması netleşen takımlar
Slovakya
Türkiye
İrlanda Cumhuriyeti
Kuzey İrlanda
Diğer takımlar ve torbalar bu akşam oynanacak maçlarla netleşecek.
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