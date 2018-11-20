2020 Avrupa futbol şampiyonası kura çekimi sonuçları Türkiye grubu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 3. Torbada Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.

Euro 2020 eleme grubu kuraları 2 Aralık 2018'de çekilecek. Kura çekimi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca eleme maçları 21 Mart 2019'da başlayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 1. Torbada aralarında İsviçre, Hollanda, Portekiz takımları yer alırken, 2. Torbada ise İzlanda, Bosna ve Danimarka yer alırken, 3. Torbada ise Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.

EURO 2020 kura çekiminde seri başı olmayı garantileyen ülkeler şöyle:

1. Torba

İsviçre

Hollanda,

Portekiz,

İngiltere,

Belçika,

Fransa,

İspanya,

İtalya,

Hırvatistan

Son takım Polonya ya da Almanya olacak.

2. Torba

İzlanda

Bosna

Ukrayna

Danimarka

Rusya

Avusturya

Çekya

Galler

İsveç

Son takım Polonya ya da Almanya olacak

3. torbada olması netleşen takımlar

Slovakya

Türkiye

İrlanda Cumhuriyeti

Kuzey İrlanda

Diğer takımlar ve torbalar bu akşam oynanacak maçlarla netleşecek.