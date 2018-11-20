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EURO 2020 kura sonuçları  Türkiye’nin rakipleri kim oldu?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 3. Torbada Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.

20 Kasım 2018 Salı 16:14
EURO 2020 kura sonuçları  Türkiye’nin rakipleri kim oldu?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 3. Torbada Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası noktasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 3. Torbada yer aldı. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak. 1. Torbada aralarında  İsviçre, Hollanda, Portekiz takımları yer alırken, 2. Torbada ise İzlanda, Bosna ve Danimarka yer alırken, 3. Torbada ise Türkiye’nin de aralarında bulundu Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Rusya, Avusturya takımları yer almakta.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası 2 Aralık'ta çekilecek. Türkiye 3. torbada olmayı garantiledi. Almanya'nın kaderi ise bugün belli olacak. Buna göre bugün oynanacak Portekiz - Polonya maçı Almanya için kritik önemde. Eğer Portekiz, Polonya'yı yenerse Almanya EURO 2020 kura çekimine seri başı olarak katılacak.  EURO 2020 kura çekiminde hangi ülkenin hangi torbada olacağı bugün oynanacak maçlardan sonra netleşecek ve 21 Kasım'da UEFA tarafından ilan edilecek. Almanya ve Polonya'nın durumları haricinde diğer 9 seri başı takım ise belli oldu.

EURO 2020 kura çekiminde seri başı olmayı garantileyen ülkeler şöyle:

1. Torba

İsviçre

Hollanda, 

Portekiz, 

İngiltere, 

Belçika, 

Fransa, 

İspanya, 

İtalya, 

Hırvatistan

Son takım Polonya ya da Almanya olacak.

2. Torba

İzlanda

Bosna

Ukrayna

Danimarka

Rusya

Avusturya

Çekya

Galler

İsveç

Son takım Polonya ya da Almanya olacak

3. torbada olması netleşen takımlar

Slovakya

Türkiye

İrlanda Cumhuriyeti

Kuzey İrlanda

Diğer takımlar ve torbalar bu akşam oynanacak maçlarla netleşecek. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:14
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