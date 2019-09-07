2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Andorra: 0 (Maç sonucu) 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta karşılaştığı Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Emre’nin ceza sahası dışı sol çaprazından içeri ortalayarak kullandığı serbest vuruşta arka direkte Çağlar topla buluştu. Çağlar’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı Lima çizgi üzerinden kornere çeldi.

53. dakikada sağ kanattan Zeki’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Cenk kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes’te kaldı.

89. dakikada sol taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ozan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada sağ taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes’de kaldı.



Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Donald Robertson xx, Sean Carr xx, Douglas Potter xx

Türkiye: Mert xx, Zeki xxx, Merih xxx, Çağlar xxx, Umut xx (Ozan dk. 61 x), İrfan Can xx Emre Belözoğlu xx, Yusuf xx,Güven xx (Kenan dk. 46 x), Hakan Çalhanoğlu xx (Emre Kılınç dk. 80 ?), Cenk xx

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Efecan, Dorukhan, Abdulkadir Parmak, Enes, Yunus, Deniz, Kaan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Andorra: Gomes xx, San Nicolas xx, Llovera xx, Lima xx, Cervos xx, Rodriguez xx (Garcia dk. 63 x), Rebes xx, Vales xx, Clemente xx (Alaez dk. 79 x), Martinez xx, Vieira xx (Emilia Garcia dk. 87 ?)

Yedekler: Pires, Alex Martinez, Sanchez, Moreno, Ferre, Gomez, Rubio

Teknik Direktör: Koldo Alvarez

Gol: Ozan (dk. 89) (Türkiye)

Sarı kartlar: Vales, Rodriguez, San Nicolaz, Alaez (Andorra), Emre Belözoğlu, Çağlar, Yusuf (Türkiye)

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