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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5.

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:42
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Andorra ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan Umut’un içeri çevirdiği topa ön direkte Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes kornere çeldi.


23. dakikada sol çaprazdan Güven’in ortasında arka direkte topla buluşan Zeki’nin yaptığı dokunuşla meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Güven’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes iki hamlede kontrol etti.


39. dakikada Emre’nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Zeki’nin yerden ortasında ön direkte Cenk dokundu. Cenk’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta gitti.


40. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yusuf’un plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes çeldi. Dönen topu İrfan Can ceza sahası içi sağ çaprazında kaptı. İrfan Can’ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Donald Robertson xx, Sean Carr xx, Douglas Potter xx


Türkiye: Mert xx, Zeki xxx, Merih xxx, Çağlar xxx, Umut xx, İrfan Can xx Emre Belözoğlu xxx, Yusuf xx, Güven xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Cenk xx


Yedekler: Sinan, Uğurcan, Ozan, Efecan, Dorukhan, Abdulkadir Parmak, Enes, Kenan, Yunus, Deniz, Emre Kılınç, Kaan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Andorra: Gomes xx, San Nicolas xx, Llovera xx, Lima xx, Cervos xx, Rodriguez xx, Rebes xx, Vales xx, Clemente xx, Martinez xx, Vieira xx


Yedekler: Pires, Garcia, Alex Martinez, Sanchez, Moreno, Alaez, Ferre, Gomez,Marc Garcia, Rubio


Teknik Direktör: Koldo Alvarez


Sarı kart: Vales (Andorra)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:42
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