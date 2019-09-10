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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 1 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6.

10 Eylül 2019 Salı 22:42
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 1 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı millilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Umut’un sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Cenk’in vuruşunda kaleci Koşelev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


37. dakikada orta sahada bulunan Dorukhan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Cenk, ceza sahası içine sağ taraftan girip kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


40. dakikada Kenan’ın pasında topla buluşan Cenk’in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.



Stat: Zimbru


Hakemler: Davide Massa xx, Filippo Meli xx, Alberto Tegoni xx


Moldova: Koşelev xx, Graur xx, Mudrac xx, Efros xx, Reabciuk xx, Cebotaru xx, Turcan xx, Ionita xx, Suvorov xx, Ginsari xx, Sandu xx


Yedekler: Celeadnic, Rozgoniuc, V. Macrichii, Cemîrtan, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru, Ghecev


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xxx, Merih Demiral xx, Kaan Ayhan xx, Umut Meraş xx, Ozan Tufan xx, Dorukhan Toköz xxx, İrfan Kahveci xxx, Kenan Karaman xxx, Deniz Türüc xxx, Cenk Tosun xxx


Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç


Teknik Direktör: Semen Altman


Gol: Cenk Tosun (dk. 37) (Türkiye)

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:42
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