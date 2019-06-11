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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 2 - Türkiye: 1 (İlk yarı)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4.

11 Haziran 2019 Salı 22:40
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 2 - Türkiye: 1 (İlk yarı)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında, A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı İzlanda’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Arnason’un soldan yaptığı ortada ceza sahasına giren Sigurdsson bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert bu pozisyonda topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.


12. dakikada Bödvarsson’un pasında topla buluşan Johann Gudmunsson’un, Hasan Ali Kaldırım’dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti.


21. dakikada kazanılan serbest vuruşta Johann Gudmundsson ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın dokunamadığı topa müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0


23. dakikada Aron Gunnarsson’un pasıyla ceza sahasına giren Sigurdsson, Zeki’den sıyrılıp vuruşunu yaptı fakat kaleci Mert bu pozisyonda gole izin vermedi.


30. Gunnarsson’un pasında hareketlenen Gudmundsson’un vuruşunda savunmaya çarpan top kaleye yönelirken, Mert son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.


31. dakikada Gunnarsson’un kullandığı köşe vuruşunda Bjarnason arka direğe indirdi. Bu noktada müsait durumdaki Ragnar Sigurdsson kafayla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı. 2-0


40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dorukhan Toköz yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı. 2-1



Stat: Laugardalsvöllur


Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx


İzlanda: Halldorsson xx, Hermannsson xx, Arnason xx, Ragnar Sigurdsson xxxx, Skulason xx, Johann Gudmundsson xxx, Hallfredsson xxx, Gunnarsson xxx, Bjarnason xxx, Gylfi Sigurdsson xxx, Bödvarsson xxx


Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Fjoluson, Palsson, Ingason, Sigthorsson, Albert Gudmundsson, Arnor Sigurdsson, Sigurjonsson, Magnusson, Kjartansson, Traustason


Teknik Direktör: Erik Hamren


Türkiye: Mert xx, Zeki x, Merih x, Kaan x, Hasan Ali xx, Dorukhan xx, Ozan Tufan x, Hakan Çalhanoğlu x, İrfan Can xx, Kenan Karaman x, Burak Yılmaz x


Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre Belözoğlu, Abdülkadir, Oğuzhan, Yusuf, Umut Meraş, Güven, Nazım Sangare, Yunus, Deniz


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Ragnar Sigurdsson (dk. 21 ve dk. 31) (İzlanda), Dorukhan (dk. 40 ) (Türkiye)


Sarı kartlar: Hallfredsson (İzlanda), Dorukhan (Türkiye)

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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