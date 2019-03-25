“2019’un ilk çeyreğinde süreç negatiften pozitifi döndü”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Trabzon’da yaptığı açıklamaları ve ”Küresel piyasaların Türkiye’ye bakış açısı pozitif” sözlerini değerlendiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur, 2019’un ilk çeyreğinde bu sürecin negatiften pozitife döndüğünü söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Mart Çarşamba günü Trabzon’da yaptığı basın açıklamasında, “Küresel piyasaların Türkiye’ye bakış açısı pozitif” demişti. Bakan Albayrak’ın açıklamalarda ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur, “2019’un ilk çeyreğinde bu süreci negatiften pozitife çevirdiğimiz görülüyor” dedi.

“500’lere gelen risk primi 302 seviyesine kadar geriledi”

2018 kur atağından sonra gerçekleşen yüksek enflasyon ve büyümedeki sert daralmayla birlikte Türkiye’nin bir badire atlatma yoluna girdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Pelin Yantur, “3D dediğimiz disiplin, dengelenme ve değişim ile birlikte Türkiye yol haritasını çizmişti. Bu doğrultuda mali politikalar ve para politikaları başta olmak üzere rol paylaşımı yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) para politikasındaki sıkı duruşunu devam ettirdi. Mali anlamda kamu harcamalarındaki bu disiplinle beraber ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik hükumetin yapmış olduğu destek politikalarıyla 2019’un ilk çeyreğinde bu süreci negatiften pozitife çevirdiğimizi anlayabiliyoruz. Ocak ayında ki sanayi üretimine baktığımız zaman aylık bazda bir önce ki aya oranla yüzde 1’lik bir artış sergilendi. İmalat sanayi verisine baktığımızda 1,1’lik bir artış sergilendi. Enflasyonda hafif bir hız kesilmesi yaşandı” dedi.

Dr. Öğr Üyesi Pelin Yantur Şöyle devam etti: Ülke risk primlerine baktığımız zaman 500’lere gelen kur atağıyla birlikte 500’lere gelen risk primi 302 seviyesine kadar geriledi. Bununla beraber Türkiye’nin 2019’da ki negatif büyümesini yani 2019’un ilk çeyreğinde görülecek ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların ve diğer kuruluşların üzerimizde yapmış olduğu tahminleri negatiften pozitife çevirebildiğimizi söyleyebiliriz.”

“Enflasyonda düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz”

Dr. Öğr Üyesi Pelin Yantur Türkiye’nin ‘Enflasyonla Mücadele’ve ‘İşsizlikle Mücadele’ olmak üzere iki tane yarası olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Enflasyon konusunda destek politikalarını oldukça gördük. İlk olarak Ağustos ayı kur atağından sonra yaşadığımız şey yüzde 10’lık vergi indirimi, fiyat indirimleri, ‘Enflasyonla Top Yekûn Mücadele’ programlarında enflasyonu baskılamaya aldık. Bununla birlikte bir yandan da para politikası da devreye girmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) özellikle TL’ deki istikrarı ve risk pirimini en aza indirmek için sıkı duruşunu devam ettirdi. Bu sıkı duruşla beraber TL’de ki bu oynaklığı aza indirmiş olduk. Enflasyon tarafından olumlu bir yansıması oldu. Bu ay enflasyon verisini aldığımız zaman her ne kadar yıllık hedeflerimizin çok daha üstünde olsak da en azından bir hız kesme durumunun olduğunu gördük. Bununla beraber şuan olası bir politik risklerin dışında TL’deki bu stabil durumun devam etmesi, bununla beraber mücadele programlarının da devreye girmesiyle beraber enflasyonda düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakBerat Albayrak’ın “Nisan ayından sonra ekonomi güçlenecek” sözüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yantur, “Mevsimsel etkilerin devreye gireceğini düşünüyoruz. Mevsimsel etkilerle birlikte fiyat artışlarının bir önceki aylara göre çok daha ılımlı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.