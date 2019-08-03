2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 acil çağrı yapıldı

İçişleri Bakanlığı 2019 yılınınilk 7 ayında 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini bildirdi. Bu çağrıların yüzde 66,6’sını asılsız çağrılar oluşturdu.

Vatandaşların acil durumlarda ilk aradığı yer olan, 112 Acil Çağrı Merkezlerine, 2019 yılının7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi. Bunların6 milyon 989 bin 22’sini asıllı çağrılar oluştururken, 13 milyon 947 bin30’unu ise yanıyüzde 66,6’sını asılsızçağrılaroluşturdu. 112 Acil Çağrı Merkezlerini, adres sorma, telefon deneme, sipariş verme gibi nedenlerle gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 167 kişiye 250TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kanuni değişikliklerlebundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezlerinigereksiz meşgul edenlere ve asılsız çağrıda bulunanlaraidari para cezasının etkin uygulanması talimatı verildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların olası acil durumlarda,yaşadıkları panik ileacil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek,yardım çağrısında bulunanlara daha hızlıve etkin şekildecevap verilmesini sağlamak amacıyla112 Acil Çağrı MerkeziProjesi’ni 44 ilde hayata geçirdi. Proje kapsamındavatandaşlar acil durumlarda; 115 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFADnumaralarına tek bir numaradan, 112’den yardım çağrısında bulunabiliyor. 112’ ye gelen yardım çağrısı merkezdeki görevliler tarafından anında ilgili konu uzmanlarınaemniyet, sahil güvenlik, itfaiye gibi kurumlara bildirilerek olay yerine ekipler sevk ediliyor.

Acil çağrı alıcı reaksiyonu ortalama süresi 2.71 saniyeye düştü

Acil müdahaleyi gerektirecek bir olayda; ambulans, trafik ve asayiş ekipleri, itfaiye, AFAD birimlerinin olay yerine en kısa zamanda intikal etmesi ve bunların aynı anda doğru bir şekilde koordine edilmesi çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 44 ilde faal olan Acil Çağrı Merkezleri için en önemli unsur Çağrı Alıcı Reaksiyon süreleri oluşturuyor. Biryıllık Çağrı Alıcı Reaksiyon ortalama süresi 2.87 saniyeyken, son 1 ayda bu süre2.71 saniyeye kadar düştü.

7 ayda toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi

Vatandaşların acil yardım çağrısında bulunduğu 112 hattında yaşanan en büyük sorun ise adres sorma, telefon deneme ya dasipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor. Vatandaşların her an kendilerinin de acil bir durum içinde olabileceği gerçeğini akılda tutarak 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını gereksiz yere meşgul etmemeleri gerekiyor. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 2019 yılının ilk 7 aylık döneminde toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi. Bunların6 milyon 989 bin 22’sini asıllı çağrılar oluştururken,13 milyon 947 bin 30’unu ise yanı yüzde 66,6’sını asılsızçağrılaroluşturdu.

En az asılsız çağrı, Çanakkale , Denizli, Muğla ve Niğde illerinden geldi

Çanakkale, Denizli, Muğla ve Niğde 112 çağrı merkezlerine en az asılsız çağrıyapan iller oldu.

"Bu illerde yaşayanlara hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı numarasını ararken daha bilinçli ve hassas davrandıkları için teşekkür ediyoruz."

167 kişiye 250 lira idari para cezası uygulandı

Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 167 kişiye 250 TL idari para cezası uygulandı. "Vatandaşlarımız hayati öneme sahip olan 112 acil çağrı merkezi numarasını gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda hassasiyet göstermelidir. Unutulmamalıdır ki en önemli şey kurtarılacak bir hayattır."

Denetimler artacak

Ayrıca yapılan kanuni değişikliklerle 112 Acil Çağrı Merkezlerini adres sorma, telefon deneme, sipariş verme gibi nedenlerle gereksiz meşgul edenlere ve asılsız çağrıda bulunanlaraidari para cezasının etkin uygulanması talimatı verildi.