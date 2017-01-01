2019’dan umutluyuz

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, konut alımını kolaylaştırmak için bakanlık bünyesinde başlatılan kampanya ve düzenlemelerle 2019 yılında sektörün yeniden canlanacağına inandıklarını kaydetti. TÜİK verilerine göre; kasım ayında yabancıya konut satışında büyük bir artış yaşandığını hatırlatan Hasanoğlu, ’’Yurt dışında yapılan Türkiye’deki gayrimenkul sektörüne yönelik fuarlar ve tanıtımların meyvelerini toplamaya başladık. Bu fuar ve tanıtımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesiyle yabancıların Türkiye’ye ilgisinin artarak süreceğini düşünüyoruz’’ değerlendirmesini yaptı.

Bu arada; Hasanoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çep, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ile görüşen Hasanoğlu Holding yetkilileri, çeşitli konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Akit Medya Reklam Genel Müdürü Adem Şahin’in de hazır bulunduğu görüşmede Türkiye ekonomisine dair görüşler paylaşıldı. Mustafa Karahasanoğlu ile Nuri Karahasanoğlu, nezaket ziyareti nedeniyle Hasanoğlu Holding yetkilileri Haluk Hasanoğlu ve Ali Çep’e teşekkür etti.