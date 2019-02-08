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"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca başlatılan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine son 24 saatte 4 bin 548 "fikir" iletildi

08 Şubat 2019 Cuma 14:48
"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine son 24 saat içinde 4 bin 548 "fikir" geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla 28 Ocak'ta başlatılan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi vatandaşlardan yoğun görüyor.

Proje kapsamında vatandaşlar, "iletisim.gov.tr" üzerinden "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformuna tıklayarak, fikirlerini paylaşabiliyor.

Başkanlığa ulaşan fikirler, bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletin ilgili birimleri ile paylaşılıyor.

Bakanlıklar ve başkanlıklarda bu projenin temsilcileri bulunuyor ve fikirler orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında ise uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projeye yoğun ilgiyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "24 saat içinde '2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 4 bin 548 fikir geldi. Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:48
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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