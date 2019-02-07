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"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi başlatıldı- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum"- "Buradaki amaç, 'ülkem için çok güzel bir fikrim var ama kimseye iletemiyorum' diyen, ülkesi için derdi olan insanların yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlamak ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmak"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:32
"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine ilişkin yaptığı açıklamada, milletin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve Türkiye'nin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inançları sonucunda proje fikrinin ortaya çıktığını belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı her sınamada, koşulsuz en büyük desteği veren Türk milletini, şimdi ülke için düşünmeye davet ettiklerini vurgulayan Altun, "Çünkü biliyoruz ki en güzel fikirler, aile ve arkadaş sohbetlerinde zikrediliyor, lise ve üniversite kantinlerinde konuşuluyor, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçiyor. Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi için yenilenen web siteleri "iletisim.gov.tr" üzerinden oluşturdukları "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformunu 28 Ocak’ta faaliyete geçirdikleri bilgisini verdi.

- "Her yaştan öneriler geliyor"

Bir hafta gibi kısa bir sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fikirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması, hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması, hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynırlarından yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçları dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasını engellemesi gibi yüzlerce fikirden bahsediyoruz. Sevindirici olansa her yaştan önerilerin geliyor olması. Örneğin devlet arması önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz."

- Talep, şikayet ve destek uygulamalarından farklı

Sürecin işleyişine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altun, "Başkanlığımıza ulaşan fikirler bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletimizin ilgili birimleri ile paylaşılıyor. Bakanlıklarımız ve başkanlıklarımızda bu projenin temsilcileri bulunuyor ve orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında ise uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkem için Bir Fikrim Var" platformunun istek, talep ve şikayet uygulamaları ya da proje destek süreçlerinden ayrıldığını belirten Altun, "Buradaki amaç, 'ülkem için çok güzel bir fikrim var ama kimseye iletemiyorum' diyen, ülkesi için derdi olan insanların yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlamak ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, "Küresel mücadelenin, her alanda ilerlemeyi zorunlu kıldığı bu zorlu dönemde bize milletçe daha çok düşünmek, fikir üretmek ve işimizi en iyi yapmak görevleri düşüyor. Bu düşüncelerle, 2019 yılı boyunca sürecek olacak projemize, yenilikçi bakış açıları, hayat tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uygulama, politika ve mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı platformun, ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olması amaçlanıyor.

Vatandaşlar, proje için başvurularını "https://www.iletisim.gov.tr/turkce/ulkem" linkinden yapabilecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:32
  1. 2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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