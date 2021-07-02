2019'da Sedat Peker'i hedef aldığı için kurşunlanmıştı! Bugün gözaltına alındı

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Bir dönem Sedat Peker'i eleştirince kurşunlanarak yaralanan İrfan Aydın, bir süredir firari mafya elebaşısının iddialarını kaynak göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyordu. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.

İşyerinde gözaltına alındı!

Orhangazi ilçesinde yerel bir internet sitesinin imtiyaz sahibi olan İrfan Aydın’ın, firari mafya elebaşısı Sedat Peker’in yaptığı paylaşımları yorumlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarda Erdoğan ve Soylu’ya hakaret ettiğini tespit etti. Aydın’a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi'deki iş yerinde onu gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Peker'i eleştirince silahlı saldırıya uğramıştı

Bugün gözaltına alınan İrfan Aydın, 2019 yılında, Sedat Peker’i hedef alan açıklamalar yaptıktan sonra evinin önünde silahla 4 el ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. Saldırıyı Sedat Peker'in adamlarının gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Aydın'ın gözaltına alınmasından sonra twitter hesabından bir dizi mesaj paylaşan Sedat Peker, ona destek olunması çağrısında bulundu. Peker, şunları söyledi:

"Kıymetli dostlarım, merkezi Bursa’da olan 3. Göz isminde bir YouTube kanalı var. Genel yayın yönetmeni İrfan Aydın isminde Trabzon’lu bir gazeteci kardeşimiz. Bu arkadaş 2-3 senedir benim aleyhime birçok program yaptı. Bu arkadaşa 1 sene önce silahlı saldırı yaptılar. Bazı polisler İrfan Aydın’ın kulağına elimizde bir delil yok ama seni Sedat Peker vurdurmuş dediler. Bunun üzerine bu arkadaş benimle ilgili daha sert programlar yapmaya başladı. Çok saygı duyduğum rahmetli Haydar Baş hocanın öğrencisi olduğunu duyunca kendisiyle telefonla konuştum. O zaman birileri tarafından benim aleyhime yönlendirildiğini anladı."