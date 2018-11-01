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2019 öğretmen ataması yapılacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin son dakika müjdesi vererek, 2018 yılı içinde 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını söylemesinin ardından Milli Eğitim Bakanı da 20 bin öğretmen atamaların ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını7 Şubat 2019'da yapacak.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:58
2019 öğretmen ataması yapılacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin son dakika müjdesi vererek, 2018 yılı içinde 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını söylemesinin ardından Milli Eğitim Bakanı da 20 bin öğretmen atamaların ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını7 Şubat 2019'da yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber- ATV ortak yayınına katılarak atama bekleyen binlerce öğretmen adayının yüzünü güldürecek müjdeyi vermişti. AK Parti iktidarı döneminde 580 bin öğretmenin atandığını bu yıl içinde de yeni atamaların yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada öğretmen ataması müjdesi vererek, ''Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

20 bin öğretmen alım başvuruları 19 Kasım'da

Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:58
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  2. 20 bin öğretmen alımları ne zaman yapılacak
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YORUM YAZ

  • HÜSEYİN AKTAŞHÜSEYİN AKTAŞ29 gün önce
    Aşağıdaki sitemimi eski bakanımız için bir baba duygusallığında yazdım,ancak yeni bakanımız Ziya SELÇUK BEY İN KAMUDAKİ OLUMLU İMAJINI ben de taşıyorum.Samimi gayretlerini görüyorum ve destekliyorum.
  • HÜSEYİN AKTAŞHÜSEYİN AKTAŞ29 gün önce
    öğretmen alımlarında ismet yılmaz beyin hiç bir tutarlı yanı yoktu.En son 5000 öğretmen alımında kpss puanu 50,5 le atama yaptı ve 30 puan mülakat puanı verdiler.KIZIM İSE 76,906 PUANKPSS DEN ALDI VE MÜLAKAT PUANIYLA 77 OLDU.aNCAK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ OLARAK ATANAMADI.bUNA ADALETSİZLİK DERLER.bİRİ KPSS DEN 50,5 ALIYOR ATANIYOR .,KIZIM 76,906 ALIYOR ATANAMIYOR.HAkkımı ahirete bırakıyorum,aynı akibeti aile fertleri de tatsın.SAygılarımla.Bari araslıktaki alımlarda okul öncesine 3000 atama verin.REİSİMİZİ SEVİYORUM.
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