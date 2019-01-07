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Yeni asgari geçim indirimi ne kadar oldu? 2019'da kim ne kadar AGİ alacak?

Asgari Ücret tespit Komisyonu tarafından açıklanan 2019 asgari ücret rakamlarının ardından yeni yılda ödenecek olan Asgari geçim indirimi (AGİ) rakamları da belli oldu. 2019 asgari ücret ile çalışan evli, bekar ve çocuklu vatandaşlar için AGİ ne kadar oldu?

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:06
Yeni asgari geçim indirimi ne kadar oldu? 2019'da kim ne kadar AGİ alacak?

Asgari Ücret tespit Komisyonu tarafından 2019 yılı asgari ücret zammı belirlendi. Asgari ücret tutarının netleşmesinin ardından asgari geçim indirimi (AGİ) için de yeni rakamlar kesinlemiş oldu. Peki 2019 asgari ücret ile evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için yeni AGİ ne kadar?

2019 yılı için asgari ücrete yapılan zammın ardından AGİ de belli olmuş oldu. İşte milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni rakamlar…

2019 AGİ ne kadar?

"Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi  için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi  çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş."

Öte yandan, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği,  2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak.

2019 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL,  aylık net 2.020,90 TL, günlük brüt 85,28 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücrete %26,05 'lık bir zam yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:06
  1. Asgari ücret
  2. 2019 Asgari ücret
  3. Asgari ücret zammı
  4. Asgari ücret son dakika
  5. Asgari geçim indirimi
  6. 2019 AGİ rakamları ne kadar oldu

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