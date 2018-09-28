2019’da emekliye ne kadar zam yapılacak? 2018 SSK emekli zammı

Emeklilerin gözü Ocak zammında. Zam oranlarında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Yüzde 3.5'i aşan kısım enflasyon farkı olacak.

Açıklanan enflasyon tahminleri, enflasyon farkı alınacağını gösteriyor. 2018 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini yüzde 10.65 oldu. Bu tahmine göre memur emeklilerine yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak. Memur emeklilerinin Ocak artışı, çifte zamla yüzde 11.15'e ulaşacak. Bu tahmin gerçekleşirse maaşlarda 240 ile bin 471 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 11.15 olursa 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak. En yüksek memur emeklisi aylığı ise 13 bin 199 lira 66 kuruş.

Zam oranı yüzde 11.15 olarak gerçekleşirse bu maaş da 14 bin 671 lira 42 kuruşa yükselecek. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak 2018 enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Memur emeklileri ay başında enflasyon verisi bekleneceği için maaşını zamsız alacak. Hesaplanan zam farkı, daha sonra hesaplara yatırılacak. Ocak tüm emeklilerin zam ayı olacak. 12.3 milyon kişinin maaşları artacak. Enflasyon tahminleri Ocak'taki zammın oranı için ipucunu veriyor.