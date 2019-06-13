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2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı?

2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı? Af yasası ve ceza indiriminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda ceza indirimi yasası ile ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

13 Haziran 2019 Perşembe 22:49
2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı?

2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı? Af yasası ve ceza indiriminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda ceza indirimi yasası ile ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

YARGI REFORMU’NDA AF YASASI YER ALDI MI?

30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilkini 2014'te hazırlamıştık. Yenisinin hazırlıklarına devam edeceğiz. Hakim ve Savcılar için artık coğrafi teminat istiyoruz. Hakim ve Savcılığa girişteki mülakat ekibini yeniliyoruz.” cümlelerine yer verdi.

MHP’Lİ FETİ YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan’da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, “"Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" cümlesine yer verdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI

23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.” dedi.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:49
  1. İstanbul
  2. Bahçeli'nin af teklifi
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  6. 2019 af yasası
  7. 2019 af kanunu

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