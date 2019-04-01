2019’a zamsız girildi… Yeter ki seç, beğen, al

Gayrimenkul piyasasındaki daralmayı aşmak için güç birliğine giden sektör temsilcilerine Kabine’den gelen desteğin üç ay daha devam edecek olması, yılın ilk kampanyalarına da yansımaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni yıla girerken konut ve işyerleri için geçen sene uygulanan tapu harcı indiriminin 3 ay daha uzatılacağı müjdesini vermesi, muhtemel ek maliyet yükünün hafiflemesine neden oldu. Mart ayı sonuna kadar konut satın alanlar tapu işlemlerinde binde 20 değil, binde 15 oranında harç ödeyecek. Markalı konut projelerinde devam eden kampanyaları incelediğimizde en ucuz konut fiyatının (1+1) 300 bin lira seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. 300 bin lira değerindeki bir evin alınması durumunda Mart ayı sonuna kadar ve 1 Nisan itibariyle ödenmesi gereken harçlar şu şekilde olacak:

31 Mart akşamına kadar

-Konutun fiyatı: 300 bin TL

-Tapu harcı oranı: Binde 15 TL

-Tapu harcı bedeli: 4 bin 500 TL (alıcı ve satıcı)

-Toplam ödenecek harç: 9 bin TL

1 Nisan 2019’dan itibaren

-Konutun fiyatı: 300 bin TL

-Tapu harcı oranı: Binde 20 TL

-Tapu harcı bedeli: 6 bin (alıcı ve satıcı)

-Toplam ödenecek harç: 12 bin TL