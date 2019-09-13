YÖKDİL sınavı başvuruları 13 Eylül(Bugün) itibariyle başladı. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavı için yabancı dil puanı almak isteyen adayların sıklıkla araştırdığı YÖKDİL sınavında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 80 soruyu yanıtlayacak. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL için başvuru tarihleri;

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2019-YÖKDİL

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 – 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek.