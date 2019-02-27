2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? | 2019 YÖKDİL sınav yerleri

Başvurularının tamamlanmasının ardından 'YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu yanıtını en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yabancı dil puanına ihtiyaç duyan bireylerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Türkiye genelinde 30 ilde gerçekleştirilecek. Başvurular 8 Şubat tarihinde son bulurken, 2019 YÖKDİL sınav yerleri için geri sayım sürüyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı?

YÖKDİL sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL hangi alanlarda yapılıyor?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

YÖKDİL'e kimler girebilir?

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL sınavı hakkında

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.