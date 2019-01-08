2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL (Yüksek Öğretim Kurumu-Dil) sınavı hangi tarihte yapılacak? YÖKDİL üzerinden 2019 yılına dair sorgulama yapanlar için Anadolu Üniversitesi’nden açıklama geldi. Açıklamaya göre;

6. YÖKDİL başvuru tarihi, 30 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 8 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. Sınav, 10 Mart 2019 tarihinde üniversite tarafından yapılacak. Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)



-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda



-Doçentlik sınav başvurusunda



-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.