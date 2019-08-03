2019 YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar 23 Temmuz- 29 Temmuz tarihleri arasında 1 hafta boyunca tercihlerini yaptı. Kendi başarı puanlarına yakın olan okulları tercih eden öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını titizlikle inceledi. Yorucu geçen bir haftanın ardından sistem kapandı ve gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Geçtiğimiz dönemde YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihlerinde alındı 31 Ağustos tarihinde açıklandı.

2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçları için henüz tarih belli değil. ÖSYM tarafından yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Yani üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.