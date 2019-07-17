2019-YKS sonuçları açıklandı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçları açıklandı.

2019-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.35’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır” denildi.

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