Üniversite okumak isteyenler merakla YKS TYT AYT sınav tarihlerini sorguluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi son dakika belli oldu. 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YSK Twitti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi. Aygün paylaşımında, "2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Üniversite okuma hayali ile hazırlıklarına devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.

2018 YKS sınavı 23-24 Haziran'da yapılmıştı

2018 ÖSYM Sınav Takvimine göre 2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YSK Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

YKS nedir? Kimler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girer?

Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacak.

-Akıl yürütme, muhasebe odaklı sözel ve sayısal bilgileri yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama. Bunun örnekleri dünyadaki sınav sistemlerinde de mevcut.

-Birinci oturum 40 Türkçe, 40 Matematik sorularından oluşacak. Bu sınavın sonucu adayların temel yeterlilik testi sonucunu belirleyecek.

-Öğleden sonraki ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak.

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.