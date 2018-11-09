2019 YKS başvuru tarihi? ÖSYM YKS sınavı ne zaman 2019

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS ne zaman düzenleneceği merak ediyor. Üniversite hayali kuran öğrencilerin gireceği YKS sınav tarihi açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklanan 2019 YKS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS 2019 başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi. Aygün paylaşımında, "2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

2019 YKS başvuruları ne zaman başıyor?

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 01-21 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacağını tahmin ediyoruz. Başvurular, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 21 Mart 2019 tarihinde, saat 23.59’da sona ermesi bekleniyor. YKS 2019 başvuru tarihleri için ÖSYM’nin YKS sınav takviminin açıklanması bekleniyor