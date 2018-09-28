2019 yılında askeri ücret ne kadar olacak?

Bu çerçevede, bir komisyon kurulur ve bu Komisyonun asgari ücreti, Ücretlerin Belirlenmesinde İlkeler başlıklı Yönetmeliğin 7 maddesi ile belirlenir; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen hüküm dışında başka bir kriter bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ülke ekonomisinin, genel politik durumun ve geçim endekslerinin yatay olmaya devam edeceği varsayımı, geçtiğimiz yıllarda asgari ücret artışları ve önümüzdeki yıllarda asgari ücretlerin ne olacağı konusunda bize bir fikir verecektir. Tabii ki, bu bir tahminin ötesine geçmeyecek. Şimdi asgari ücretin tahmin edilmesi için 2019'daki önceki asgari ücret artışlarına bakalım: 2014:% 9,4, 2015:% 12, 2016:% 37, 2017:% 7,3, 2018:% 14 (asgari ücret artış oranları) Geçtiğimiz yıllarda artış oranları 6 ayda belirlenirken, asgari ücret tutarı, bir standart sağlamak amacıyla yıllık hesaplama dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki değerlere bakıldığında, net asgari ücret son 5 yılda% 15,9 artmıştır.