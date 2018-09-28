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2019 yılında askeri ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret belirlenir ve 01.08.2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri bulunmaktadır.

28 Eylül 2018 Cuma 13:56
2019 yılında askeri ücret ne kadar olacak?

Bu çerçevede, bir komisyon kurulur ve bu Komisyonun asgari ücreti, Ücretlerin Belirlenmesinde İlkeler başlıklı Yönetmeliğin 7 maddesi ile belirlenir; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen hüküm dışında başka bir kriter bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ülke ekonomisinin, genel politik durumun ve geçim endekslerinin yatay olmaya devam edeceği varsayımı, geçtiğimiz yıllarda asgari ücret artışları ve önümüzdeki yıllarda asgari ücretlerin ne olacağı konusunda bize bir fikir verecektir. Tabii ki, bu bir tahminin ötesine geçmeyecek. Şimdi asgari ücretin tahmin edilmesi için 2019'daki önceki asgari ücret artışlarına bakalım: 2014:% 9,4, 2015:% 12, 2016:% 37, 2017:% 7,3, 2018:% 14 (asgari ücret artış oranları) Geçtiğimiz yıllarda artış oranları 6 ayda belirlenirken, asgari ücret tutarı, bir standart sağlamak amacıyla yıllık hesaplama dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki değerlere bakıldığında, net asgari ücret son 5 yılda% 15,9 artmıştır.

Bu bağlamda, 2018 net asgari ücretin 1603,12 TL olduğu göz önünde bulundurularak; 2019 net asgari ücretin 1.858,65 TL olduğu tahmin edilebilir.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 13:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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