0553 313 94 23

2019 yılı Yeni İşim Girişim Programı’nın tanıtımı yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında düzenlenen 2019 yılı Yeni İşim Girişim Eğitim Programı’nın lansmanı yapıldı.

03 Mart 2019 Pazar 11:36
2019 yılı Yeni İşim Girişim Programı’nın tanıtımı yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında düzenlenen 2019 yılı Yeni İşim Girişim Eğitim Programı’nın lansmanı yapıldı.


2015 yılından bu yana Bölgedeki var olan girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Yeni İşim Girişim Programı’nın 4. Dönem lansmanı Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirildi. Üç ilde düzenlenen tanıtım toplantılarına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kanada Ontaria Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, WatchX Kurucu Ortağı Mustafa Tülü, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Girişim Evi Yöneticisi & Kıdemli Danışman Uraz Yekeler, üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler, basın mensupları ve davetliler katıldı.


Geniş katılımlarla gerçekleştirilen tanıtım toplantılarında konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Hayata dair meselelerde inovasyon yani yeni bir bakış açısı kazanmak isteyen gençlerimizi ’Yeni İşim Girişim’ programına davet ediyoruz. Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde girişimcilerimizin desteğini de alarak bu modülü hayata geçirip, gençlerimizin girişimci olmalarını ve Bölgemizde var olan girişimci sayı ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu minvalde fikirlerin hayata geçmesi için maddi, manevi, eğitim ve gerekli olan ne varsa siz öğrenci arkadaşlarımıza sunuyoruz. İlkini Edirne’de ikincisini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde açtığımız ’Girişim Evinin’ üçüncüsünü inşallah Kırklareli Üniversitesinde açacağız. Bu ’Girişim Evleri’nin amacı toplantılar, etkinlikler ve Wake-Up’lar vasıtasıyla ile siz öğrencilerin girişimcilik ruhu ve fikirlerini geliştirerek sizlere farklı bakış açıları kazandırmak. Sizin gibi pek çok girişimcide sizlerin oturduğu bu sıralarda oturdu ve bazıları eğitim hayatlarına halen devam ediyor. Bizim sizden istediğimiz Wake Up ve Let’s Up programlarına başvurmanız. Programa kabul edilirseniz her türlü ihtiyaçlarınız sayın Rektörlerimiz ve bizim desteğimiz ile karşılanacak. Sizden beklenen TEB ve TİM işbirliğinde düzenlenen programlarda fikirlerinizi ortaya koymanız ve fikrinizin bir prototipe dönüşmesini hedeflemeniz" ifadelerini kullandı.


Konuşmasında başarılı girişimcilerden örnekler veren Genel Sekreter Şahin, "Sizlerin arasında başarılı girişimciler ve yatırımcılar çıkacağına inanıyorum. Bizler, sizleri girişimci yapıp bırakmıyoruz. İş verme ve iş bulabilme ile ilgili TEB ve TİM ile görüşerek girişimcilerimizi Türkiye’deki ve dünyadaki ekosisteme sokmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda girişimcilerimizi fuarlara götürerek onlara potansiyel müşteri buluyoruz. Biz sizlere güveniyor, yapabileceğinize inanıyoruz" dedi.


Tanıtım toplantılarında girişimcilik hikayesini katılımcılarla paylaşan WatchX Kurucu Ortağı Mustafa Tülü, ürettikleri Watch X adlı akıllı saatleri tanıtarak ürünün gelişim sürecini anlattı. Ardından TİM-TEB Girişim Evi Yöneticisi Uraz Yekeler, TEB-TİM Girişim Evleri ve girişimcilere sağladığı destekler hususunda katılımcılara detaylı bilgi verdi. Ayrıca Yeni İşim Girişim Programının önceki dönem finalistleri, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


2015 yılından beri Trakya Bölgesi’ndeki girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerinin sağlayan Yeni İşim Girişim Eğitim ve Yarışma Programı’nın 2019 yılı başvuruları 03.03.2019 tarihine kadar devam edecek. Yenilikçi bir iş fikri olup hayata geçirmek ve ticarileştirme desteğinden faydalanmak isteyenler http://onkayit.trakyaka.org.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma aranan şahıslar için uygulama yaptı
    1. Jandarma aranan şahıslar için uygulama..
    2. ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti..
    3. "Tüm projelerimizi halkımızın..
    4. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    5. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    6. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    7. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    8. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    9. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    10. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    11. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    12. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    13. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    14. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    15. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    16. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    17. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    18. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    20. Mısır’da dokuz çiçek
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    22. İran sınırında buz pateni keyfi
    23. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    24. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    25. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    26. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    27. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    28. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    29. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    30. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir