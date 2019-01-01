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2019 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu

Uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücret 132, en yüksek ücret 925 lira olarak belirlendi

01 Ocak 2019 Salı 00:51
2019 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu

ANKARA (AA) - Uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücret 132, en yüksek ücret 925 lira olarak belirlendi.

"2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Tebliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifeyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Uzlaştırmacılara ödenecek ücreti kapsayan tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 41'inci maddesi hükümlerine göre hazırlandı.

Buna göre uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında tespit edilecek.

Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği durumlarda uzlaştırma ücreti ödemesi, bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak yapılacak.

Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından sarf kararı ile ödenecek.

Uzlaştırmacının zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yaptığı masraflar, tarifenin ilgili maddesinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca karşılanacak.

- Ücret tarifesi

Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacak.

Tarifeye göre ödenecek uzlaştırmacı ücretleri şöyle:

- Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde 132-198 lira.

- Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 396-529 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 529-661 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 661-793 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 793-925 lira.

- Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 198-264 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 264-330 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 330-396 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 396-462 lira.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:51
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. tarife
  4. Tebliğ
  5. uzlaştırmacı
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