2019 yılı Teknik Destek Programı Zonguldak bilgilendirme toplantısı tamamlandı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde bilgilendirme toplantıları başladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde bilgilendirme toplantıları başladı. BAKKA Ajans merkez binasında gerçekleşen toplantı yoğun katılımlı gerçekleşti.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans Uzmanı Ümran Öztürk, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, süreçle ilgili ayrıntılı sunum yaptı.

2019 Yılı Teknik Destek Programının Karabük Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart Çarşamba günü saat 14:00’te Karabük İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda, Bartın Bilgilendirme Toplantısı ise 14 Mart Perşembe günü saat 14:00’te Bartın Valiliği 12 Divan toplantı salonunda yapılacak.

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