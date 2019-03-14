2019 yılı Teknik Destek Programı bilgilendirme toplantısı tamamlandı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Karabük il Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya yoğun katılım gerçekleşti. BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans Uzmanı Ümran Öztürk, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, süreçle ilgili ayrıntılı sunum yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.