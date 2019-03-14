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2019 yılı Teknik Destek Programı bilgilendirme toplantısı tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:31
2019 yılı Teknik Destek Programı bilgilendirme toplantısı tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programının tanıtımı için Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.


Karabük il Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya yoğun katılım gerçekleşti. BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans Uzmanı Ümran Öztürk, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, süreçle ilgili ayrıntılı sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:31
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